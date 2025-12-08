الإثنين 08 ديسمبر 2025
اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها

يبحث العديد من العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها معرفة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، لجميع العاملين بالدولة. 

 

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.  

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهر ديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.  

 

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

 وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. 

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

وزارة المالية صنعت جيلًا من الكفاءات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن  وزارة المالية صنعت جيلًا من الكفاءات في كل المصالح والقطاعات يؤمن بأهمية بناء وتطوير القدرات البشرية، قائلًا: «أعتز جدًا بأنني وزملائي من قيادات الصف الأول بوزارة المالية ومصالحها من ثمار استثمار الدولة فى القيادات الشابة».

 

مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية

وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع خريجي مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية، أن هناك أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشرى ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا ومختلفًا بالتدريب والتأهيل وتحسين أوضاع العاملين مع ضمان تطور أدائهم لخدمة الاقتصاد والناس. 

 

«أنت قائد فى مكانك.. وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات»

وجه الوزير، حديثه لكل متميز في أي درجة وظيفية، قائلًا: «أنت قائد فى مكانك.. وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع  كفاءة العمل والخدمات»، مشيرا إلى أننا معًا نبني صورة ذهنية جيدة عن وزارة المالية بمد «يد المساندة» لكل جهات الموازنة لتؤدى دورها فى خدمة المواطنين.

أحمد كجوك وزير المالية 
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

«إحنا بنشتغل عند الناس.. ودورنا العمل على تحسين حياتهم للأفضل بقدر المستطاع»

قال الوزير: «احنا بنشتغل عند الناس.. ودورنا العمل على تحسين حياتهم للأفضل بقدر المستطاع». مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجًا جيدًا لحالة «التغيير التى ننشدها لصالح مجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى»، حيث إن هناك ٤٠٠ ألف أغلقوا ملفات قديمة طواعية و٦٥٠ ألفًا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو ٧٨ مليار جنيه، وحجم أعمال نحو تريليون جنيه.

وقال الوزير: إننا نستهدف حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال وتعميق مبادئ الشراكة معهم.  

