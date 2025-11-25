الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ماجدة الرومي تواصل تجهيز ألبومها الجديد

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
18 حجم الخط

أكد عوض الرومي، شقيق النجمة ماجدة الرومي ومدير أعمالها، أن شقيقته تواصل تجهيز ألبومها الجديد تمهيدا لطرحه قريبا، مشيرا إلي أنها تعود للجمهور بعدد من المفاجات.

وقال “الرومي” في تصريح خاص لفيتو: إن شقيقته لم تغني أي ديو، مؤكدا أن جميع أغاني ألبومها ستغنيها بمفردها.

 وفي وقت سابق، كانت طرحت الفنانة ماجدة الرومي أغنيتها الجديدة والتي جاءت بعنوان “بلا ولا أي كلام” وذلك على موقع يوتيوب.


أغنية  ماجدة الرومي الجديدة

أغنية ماجدة الرومي بلا ولا أي كلام من كلمات ماجدة الرومي ومن ألحان يحيى الحسن ومن توزيع حسن يحيى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماجدة الرومي الفنانة ماجدة الرومي أغاني ماجدة الرومي الجديدة

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية