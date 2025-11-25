ماجدة الرومي تواصل تجهيز ألبومها الجديد

18 حجم الخط

أكد عوض الرومي، شقيق النجمة ماجدة الرومي ومدير أعمالها، أن شقيقته تواصل تجهيز ألبومها الجديد تمهيدا لطرحه قريبا، مشيرا إلي أنها تعود للجمهور بعدد من المفاجات.

وقال “الرومي” في تصريح خاص لفيتو: إن شقيقته لم تغني أي ديو، مؤكدا أن جميع أغاني ألبومها ستغنيها بمفردها.

وفي وقت سابق، كانت طرحت الفنانة ماجدة الرومي أغنيتها الجديدة والتي جاءت بعنوان “بلا ولا أي كلام” وذلك على موقع يوتيوب.



أغنية ماجدة الرومي الجديدة

أغنية ماجدة الرومي بلا ولا أي كلام من كلمات ماجدة الرومي ومن ألحان يحيى الحسن ومن توزيع حسن يحيى.

