اليوم، انطلاق عملية التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تنطلق، اليوم الإثنين، داخل جمهورية مصر العربية انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب.

ويبلغ أن عدد المرشحين على النظام الفردي بلغ 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، حيث أن اللجان جاهزة بالكامل لاستقبال الناخبين، وأن العملية الانتخابية تسير وفق أعلى مستويات التنظيم والمتابعة.

خريطة توزيع اللجان الانتخابية في المحافظات

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن خريطة توزيع اللجان في المحافظات، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية موزعة على 19 دائرة، والقليوبية 500 لجنة في 6 دوائر، والدقهلية 78 لجنة في 10 دوائر، بينما تضم المنوفية 541 لجنة، والغربية 642 لجنة موزعة على 7 دوائر.

كما تشمل محافظة كفر الشيخ 1040 لجنة فرعية في 4 دوائر، وهي من أعلى المحافظات في عدد اللجان، في حين تضم دمياط 179 لجنة في دائرتين، وبورسعيد 50 لجنة في دائرتين، والإسماعيلية 182 لجنة في 3 دوائر، بينما تضم السويس 41 لجنة في دائرة واحدة، وشمال سيناء 48 لجنة في دائرتين، وجنوب سيناء 18 لجنة في دائرتين.

