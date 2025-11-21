الجمعة 21 نوفمبر 2025
تجهيز اللجان بمدارس دمياط استعدادا لانتخابات النواب

متابعة مدارس دمياط
متابعة مدارس دمياط استعدادا لانتخابات مجلس النواب
 تابع محمد الششنجي، مدير عام إدارة دمياط التعليمية، برفقة أشرف الدنون، وكيل الإدارة، الاستعدادات النهائية بالمدارس التي ستحتضن مقرات انتخابية للدائرة الأولى مركز وبندر دمياط، استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

وأكد الششنجي خلال جولته التفقدية أهمية التأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الناخبين، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية لضمان سيرها بكل سلاسة وانتظام.

 

وشدد مدير الادارة على ضرورة توفير كل وسائل الراحة للناخبين، بما يشمل تجهيز اللجان وتجهيز مقاعد الانتظار وتسهيل حركة الدخول والخروج، لضمان ان تكون العملية الانتخابية نموذجية ومتكاملة.

وقال محمد الششنجي: "نسعى لتوفير بيئة امنة ومنظمة للناخبين، وقد تم التنسيق مع جميع الادارات والمدارس المعنية لضمان ان تكون كل اللجان مجهزة بالكامل وجاهزة لاستقبال المواطنين يوم الانتخابات".

الجريدة الرسمية