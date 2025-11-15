تعرف على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم

18 حجم الخط

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم السبت 15 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام ضمن برنامج الدورة السادسة والأربعين من عمر المهرجان والتي افتتحت مساء الأربعاء الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

الساعة 12:00 مساء

- برنامج الأفلام القصيرة 1 (Short Film Program 1).. المسرح الكبير

- كأن لم تكن (Looking for Ayda).. المسرح الصغير

- الضيف (The Guest).. مسرح الهناجر

- مراتي مدير عام (My Wife, the General Manager).. سينما الهناجر

- مايسترو التنس (My Tennis Maestro).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- الرجل الفيل (The Elephant Man).. سينما الزمالك 1

- أشقاء (Siblings).. مركز الإبداع الفني

الساعة 3:00 مساء

- صفصافة (Zafzifa).. المسرح الكبير

- أرض القصب (Reedland).. المسرح الصغير

- أقسم (I Swear).. مسرح الهناجر

- ليل وقضبان (Night and Jail Bars).. سينما الهناجر

- أنا الذي أحببتك (Moi Qui T’aimais).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- كان ياما كان في غزة (Once Upon a Time in Gaza).. سينما الزمالك 1

- ذاكرة الفراشات (The Memory of Butterflies).. مركز الإبداع الفني

الساعة 6:00 مساء

- شكوى رقم ٧١٣٣١ (Complaint No. 713317).. المسرح الكبير (عرض جالا)

- كلب ساكن (Dead Dog).. المسرح الصغير (عرض جالا)

- ناكرو الجميل (Ungrateful Beings).. مسرح الهناجر

- قصر الشوق (Palace of Desire).. سينما الهناجر

- إعادة بناء (Rebuilding).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- مرايا رقم 3 (Mirrors NO. 3).. سينما الزمالك 1

- حدث ذات مرة في الأناضول (Once Upon a Time in Anatolia).. مركز الإبداع الفني

- علينا التحدث عن ديلان (We Need to Talk About Dilan) 20 د + أحد تلك الأيام التي يموت فيها هيمي (Hemme Dies One Of Those Days Where) 83 د.. فوكس مصر 4

- بينما نتنفس (As We Breathe).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 10

الساعة 9:00 مساء

- ابن (A Son).. المسرح الكبير (عرض جالا)

- مثلث الحب (Triangle of Love).. المسرح الصغير (عرض جالا)

- العودة إلى الديار (Homebound).. مسرح الهناجر

- شيء من الخوف (Something of Fear).. سينما الهناجر

- روزمد (Rosemead).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- حمقى على النار (Fools on Fire).. سينما الزمالك 1

- تدفق (Flush).. مركز الإبداع الفني

- فلانة (Flana).. فوكس مصر 4

- دو يو لاف مي (Do You Love Me).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 10

فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما

1:30 - 3:00 مساء.. حلقة نقاشية "السينما العربية الصاعدة: من المحلية إلى العالمية".. المتحدثون: الأخوان ناصر، سارة مانسانيت رويو، علاء كركوتي، أحمد مالك، يدير الجلسة: أحمد العياد.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام

3:30 - 5:00 مساء.. محاضرة " حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو"، يدير الجلسة: أحمد السعيد.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام

3:30 - 5:00 مساء.. حلقة نقاشية "المدرسة العربية للسينما: اللغة السينمائية والتقنيات الرقمية".. المتحدثة: منى الصبان.. (فندق سوفيتيل – قاعة نفرتيتي) حاملو البطاقات

