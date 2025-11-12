محمد طه، من عامل غزل إلى سلطان الموال الشعبي

18 حجم الخط

المطرب الشعبى محمد طه ، لا يمكن الحديث عن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى دون أن نتذكر صوت الفنان الشعبي محمد طه، الذى كان واحدا من العمال في شركة مصر للغزل والنسيج منذ كان فى التاسعة عشرة، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1996.

كان المطرب محمد طه، يغنى بصوته الجميل بين العمال فى المصنع فى ساعات الراحة، حتى ذاع صيته بين المصانع كلها، واكتشفه المطرب الشعبى الأصيل زكريا الحجاوى.



محمد طه، ولد عام 1922 بطهطا فى صعيد مصر لكنه نشأ وتربى بقرية سندبيس القليوبية حيث عائلة أمه، ومنها انتقل إلى حى شبرا، عشق المزمار والغناء وبدأ طريقه بعد تركه العمل بالمصنع فى الغناء فى الأفراح متنقلا بين الصالات والملاهى الليلية، وفى مقاهي حى الخمسين والسيدة زينب حتى ضمه زكريا الحجاوى إلى الإذاعة وهو فى العشرينات من عمره.

زكريا الحجاوى يقدمه إلى الإذاعة



بدأ المطرب الشعبى محمد طه مشواره الفنى حين قدمه الفنان زكريا الحجاوى إلى الإذاعي طاهر أبو زيد الذي أعجب بصوته وطريقة ارتجاله في إلقاء الموال، واقتنع بأدائه الشعبي وعرضه على لجنة التحكيم بالإذاعة المكونة من الدكتور طه حسين والإذاعي حسن الشجاعي، وعازف الكمان أنور منسي، وقال له الدكتور طه حسين: "صحيح أنك لا تملك شهادات ولا مؤهلات لكن لديك شهادة ربانية".

المطرب الشعبى محمد طه

ذاع صيت الفنان محمد طه حتى ضمه الإذاعى جلال معوض إلى حفلات أضواء المدينة فى غزة وبعدها أصبح أيقونة الاحتفالات بعيد الثورة كل عام وصافحه الرئيس جمال عبد الناصر معبرا عن إعجابه بأغانيه، ورد عليه محمد طه بموال ارتجله قال فيه: “هيا بنا يا شباب الجيش طالبنا / أحمد عرابي زارع شجرة مطالبنا / ومحمد نجيب وجمال حقق مطالبنا / يا نموت يا نعيش بس ننول مطالبنا ”.

10 آلاف موال شعبى

لقب المطرب الشعبى محمد طه بـ"صاحب الـ 10 آلاف موال"، ألَّف مرتجلا ولحن وغنى، وكان صاحب فرقة موسيقية أطلق عليها الفرقة الذهبية للفنون الشعبية وقد لازمته الفرقة فى جميع أسفاره وحفلاته وأيضا فى الإفلام التى شارك فيها، كما أسس شركة لطباعة الأسطوانات، أطلق عليها شركة ابن البلد، ومن أهم مواويله الوطنية “خليك فاكر مصر جميلة ”، له جماهيرية كبيرة وما زالت أغانيه ومواويله ترددها الألسنة.

غنى الخماسى الأعرج للقضية الفلسطينية



غنى المطرب الشعبى محمد طه لفلسطين ومن أشهر ما غنى مواله “الخماسي الأعرج”، مواكبا اللحظة لينشد وسط الجماهير الفلسطينية “يا رايح فلسطين حود على أهل غزة / تقعد مع أهل الكمال تكسب وتتغدى / وسلم على يوسف ـ العجرودى ـ حاكم قطاع غزة / وقل له احنا البواسل سيوفنا في قلب اليهود غزة".

محمد طه

استعان مخرجو السينما بالمطرب الشعبى محمد طه للغناء في مشاهد بالأفلام، حيث غنى فيها مواويله الشهيرة، ووصل عدد أفلامه إلى أربعين فيلما، بدأها بأفلام "دعاء الكروان"، “السفيرة عزيزة”، "بنات بحري"، "ابن الحتة"، "صراع في الجبل"، "قسمة ونصيب"، "في غرفة الإنعاش" وغيرها.

أرزاق والمال والبنون

كما شارك محمد طه بالغناء في مسلسلين تليفزيونيين، الأول "أرزاق" في عام 1981 من بطولة نور الشريف، ونورا، كما شارك بشخصيته الحقيقية في مسلسل "المال والبنون - الجزء الأول" عام 1992، وكانت تلك آخر الأعمال الفنية التي شارك بها حتى رحل فى مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 1996.

