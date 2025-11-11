الأربعاء 12 نوفمبر 2025
اقتصاد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سعر الدينار البحريني، شهد سعر الدينار البحريني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11  نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو  124.93 جنيها للشراء،  125.55 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB نحو 124.48 جنيها للشراء، 125.75 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك القاهرة نحو 124.52 جنيه للشراء، 125.43 جنيه للبيع

 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي. ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

وتم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

عشرون دينارًا: باللون الأزرق الداكن، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات 5، 10، 25، 50، و100 فلس، وتُصنع من معادن مثل النيكل والنحاس والبرونز، وتحمل رموزًا وطنية وشعارات الدولة.

الدينار البحريني في السوق

ويُعتبر الدينار البحريني من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، إذ يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت تقريبًا، مما يمنحه استقرارًا كبيرًا في أسواق الصرف.

ويُستخدم الدينار في جميع التعاملات المحلية، كما يُقبل في العديد من المعاملات الإقليمية نظرًا لقوة الاقتصاد البحريني ومكانته في الخليج العربي. 

كما يلعب الدينار دورًا مهمًا في القطاع المالي والمصرفي الخليجي، خاصة أن البحرين تُعد مركزًا ماليًا رئيسيًا في المنطقة وتحرص السلطات النقدية في البحرين على تحديث تصاميم العملة بشكل دوري، وإضافة تقنيات أمنية حديثة لحمايتها من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الرقمية.

الجريدة الرسمية