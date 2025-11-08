رئيس ألماني سابق يدعو لمواجهة حازمة لمعاداة السامية القادمة من العالم العربي

18 حجم الخط

دعا الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك، إلى تكثيف الجهود لمكافحة معاداة السامية، بما فيها القادمة من العالم العربي أو التيارات السياسية اليسارية.

وقال جاوك لصحيفة "تاجس شبيغل" الألمانية: "لدينا منذ عقود ردود فعل دفاعية ضد اليمين، وهذا أمر جيد.. ما تم إهماله لفترة طويلة هو التعامل مع معاداة السامية القادمة مثلا من العالم العربي، حيث يمكن أن يكون من الطبيعي تماما أن ينشأ المرء على أفكار معادية للسامية"، مشيرا إلى أن البعض يواجهون صعوبة في الحديث عن معاداة السامية اليسارية في ألمانيا.

وأضاف: "بغض النظر عن مصدر معاداة السامية ومعاداة البشر: نحن بحاجة إلى مزيد من الحزم في حماية كرامة الإنسان".

وفي الوقت نفسه، وجّه جاوك انتقادات لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة، وقال: "بالطبع كان من المبرر أن تدافع إسرائيل عن نفسها بعد الهجمات القاتلة التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر، لكن أسلوب الحرب تجاوز الحد الذي يمكنني قبوله"، مشيرا إلى أنه كان يود زيارة أصدقاء في إسرائيل.

وأضاف: "لكن الأحزاب اليمينية التي يعتمد عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تتبنى نظرة متعجرفة تجاه الشعب الفلسطيني، تثير لدي نفورا لدرجة تجعلني سعيدا لأنني لست مضطرا للسفر إلى هناك".

وفيما يتعلق بمطالب استبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، اعتبر جاوك ذلك أمرا خاطئا على غرار مقاطعة العلماء والفنانين الإسرائيليين، وقال: "ارى أن هذه استراتيجية خاطئة، خاصة أن العديد من المتضررين يعارضون سياسة نتنياهو".

وكانت بداية حرب غزة نتيجة للهجوم الذي شنته حركة حماس ومسلحون آخرون في إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 250 آخرين.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أسفرت الهجمات الإسرائيلية المكثفة على القطاع لاحقا عن مقتل أكثر من 68500 شخص. ومنذ 10 أكتوبر الماضي تسري رسميا هدنة في الحرب، لكنها لا تزال هشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.