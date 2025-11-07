ما الحد الأقصى لاقتناء العميل بطاقات مدفوعة في بنك القاهرة؟

18 حجم الخط

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل وعدد البطاقات المدفوعة المقدمة التي يمكن للعميل الحصول عليها.

وأوضح مسؤولون بنك القاهرة عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية .

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

5-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء

عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

7- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

8-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

مميزات بطاقة الإيزي كارد

ومن جانب آخر تصدر بطاقة الإيزي كارد ذات بالشريحة الذكية وتستلزم ادخال الرقم السرى أثناء معاملات المشتريات.

تتميز البطاقة بإمكانية استخدامها فى أى مكان فى العالم وخلال 24 ساعة يوميًا

سواء عن طريق السحب النقدى من جميع ماكينات الصراف الآلى ATMs أو الشراء

لدى جميع نقاط البيع.

البطاقة تصدر غير منشطة Inactive ويلزم تنشيطها أولًا عقب الإصدار لأول مرة أو بدل تالف أو فاقد أو تجديد من خلال الفرع ويقوم العميل بإنشاء الرقم السرى على ماكينة الـصارف الآلى ATM الخاصة ببنك القاهرة.

يمكن للوالد/ الوالدة تغذية البطاقات بالمبالغ التى يريدها شهريا ليتمتع الأولاد بالإحساس بالاستقلالية فى استخدام البطاقة.

شروط وحدود تغذية البطاقة

يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة من خلال الفرع ثم شحنها \ تغذيتها لإمكانية التمتع باستخدامها

الحد الأدنى لتغذية البطاقة أول مرة 100 جنيه مصري ( مائة جنيه مصري).

الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200000 جنيه مصري

