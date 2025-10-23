الخميس 23 أكتوبر 2025
اليوم، السيسي يلتقي ملك بلجيكا ورئيسة البرلمان الأوروبي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا كما يتضمن برنامج الزيارة توجه  الرئيس للقصر الملكي البلجيكي حيث سيكون في استقباله الملك فيليب ملك بلجيكا الذي سيصطحبه إلى مكتبه لإجراء لقاء ثنائي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين

كما شارك الرئيس السيسي في القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتى جاءت تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، حيث اجري الرئيس، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.


 

الجريدة الرسمية