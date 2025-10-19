الأحد 19 أكتوبر 2025
عقارات

اليوم، بدء حجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن سيكون متاحًا للحجز بالمرحلة العاشرة التكميلية من المشروع لقطع الأراضى والتى تبلغ 6797 قطعة أرض بالطرح التكميلي للمرحلة  العاشرة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 19 /10 /2025.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم مدّ فترة استقبال التحويلات لاستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي الجديدة المراد حجزها – في حال الحاجة لذلك – خلال الفترة من 19 /10 /2025 وحتى 28 /10 /2025.

كما سيتم اضافة المبالغ المستكملة بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحوَّل، مع ضرورة كتابة كود الحجز الخاص بالقطعة الجديدة في بيانات الاستكمال. 

وتشمل قطع الأراضى بالطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن مدن (6 أكتوبر - دمياط الجديدة - الشروق - 15 مايو - سفنكس الجديدة - بدر - أكتوبر الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - السادات - العاشر من رمضان - العبور الجديدة - بنى سويف الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - برج العرب الجديدة).

يأتي ذلك استجابة لرغبات المصريين بالخارج بشأن إضافة عدد من قطع الأراضي ضمن المرحلة العاشرة التكميلية من مشروع بيت الوطن، وذلك في مواقع متميزة بالمدن العمرانية الجديدة.

وجددت وزارة الإسكان التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

الجريدة الرسمية