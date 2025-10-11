خطوة مفاجئة، ميرهيان حسين تقتحم عالم الغناء (فيديو)

أعلنت الفنانة ميريهان حسين عن اقتحمها عالم الغناء في خطوة مفاجئة للجمهور.

وقالت ميريهان حسين في تصريحات تلفزيونية، إنها بالفعل انتهت من تسجيل عدد من الأغاني السينجل وتستعد لطرحهما خلال الفترة المقبلة.

وكانت كشفت الفنانة ميرهان حسين في وقت سابق أسباب اعتزالها الفن، وذلك من خلال “منشور” نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لتوضح فيه أسباب اعتزالها للفن.



وقالت "ميرهان": "بعدما قدمت العديد من الأدوار التي لا تشبهني ولا تشبه موهبتي ولا تستغل أدواتي كـ فنانة ممثلة محترفة، حصلت على العديد من ورش التمثيل وتملك القدرة على التقليد بالأداء الصوتي والشكل والهيئة والملامح التي أجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد وبنفسي فقطـ بأبسط الإمكانيات وأصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي، والجمهور اللي بشوفوا في كل مكان بيقولي أنتِ مظلومة والله، واحنا نفسنا نشوفك في أعمال كتيرة مناسبة لموهبتك الكبيرة.

وأضافت: “دا غير إني أملك صوت حلو قادر على الغناء الذي أعشقه لكني تعبت ولم أعد أسعد بكلمة أنتِ مظلومة، لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها وسط مصالح”.

وأعلنت الفنانة ميرهان حسين اعتزالها الفن، وأعربت عن حزنها الشديد لعدم تقدير موهبتها.

وقالت “ميرهان” من خلال خاصية “الإستوري” على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك أعتزل”.

