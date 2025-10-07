الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تشهد أسعار الألومنيوم استقرارا ملحوظا، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية، ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة. 

 

 

سعر الألومنيوم بالسوق المحلى 

-سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه. 

-سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

-بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

 

 

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. 

شركة مصر للألومنيوم

تعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا، وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

 

