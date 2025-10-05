السيسي: ازدهار الوطن ثمرة تضحيات أبطال ملحمة العبور

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما ينعم به الوطن من إزدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بتضحياتهم أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.

وترأس الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ الاجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

كما تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى ارتباط ذلك بالأمن القومي المصري.

