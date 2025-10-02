الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في ظل أزمة طاحنة تضرب الأسواق بسبب الأسواق السوداء.

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 22393 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 725 جنيها عن سعره السابق.

 

سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 13500 جنيه و25500 جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9766 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 669 جنيهًا عن سعره السابق.

سعر نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف  جنيه.

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 17634 جنيها، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 522 جنيهًا عن سعره السابق.

سعر سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 10200 جنيه و25 ألف جنيه.

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 24020 جنيهًا للطن، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 33 جنيها عن سعره السابق.

سعر اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 21 ألف جنيه و27 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10567 جنيها للطن، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 341 جنيها عن سعره السابق.

سعر اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

الجريدة الرسمية
