اليوم، اجتماع مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع اليوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بنادي المحامين بأكتوبر.

نادي محامين شمال أسيوط 

وزف نقيب المحامين بشرى بإعلانه اتخاذ خطوات جادة لإنشاء نادي محامي شمال أسيوط، كما سيتم استئناف أعمال الإنشاءات في نادي أسيوط الجديدة، كما يعتزم إنشاء مستشفى ومدرسة بأرض المدينة السكنية بأسيوط، لخدمة  المحامين.

