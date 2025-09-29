أستاذ أمراض الدواجن يحذر من تناول الفراخ السردة

حذر الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن والعميد الأسبق لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، من خطورة ما يُعرف بـ"الفراخ السردة"، وهي الدواجن صغيرة الحجم التي لا يتجاوز وزنها 800 جرام، موضحًا أنها في الغالب تخرج من أمراض أو تكون غير سليمة، وبالتالي تمثل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الضرورة تجنب شراء هذا النوع من الدواجن أو تناوله، ناصحًا المواطنين بعدم شراء أي دواجن يقل وزنها عن كيلو و800 جرام، حيث إن الوزن الأقل غالبًا يعكس وجود أمراض أو ضعف مناعي، ناصحًا المواطنين بشراء دواجن يصل وزنها إلى ما يقارب كيلو و750 جرامًا أو أكثر لضمان السلامة.

وأوضح أن الفراخ الحية يجب أن تكون خالية من التلوث وتظهر بحالة جيدة قبل الذبح والبيع، لافتًا إلى أن قرار منع تداول الدواجن الحية قديم لكنه لم يُطبق بالشكل الكافي حتى الآن، مضيفًا: "يجب الحذر من تناول جلد الفراخ أو الكبدة المصابة، فالكبدة السليمة يجب أن تكون بنية اللون وخالية من أي نقاط دماء"، محذرًا من أن العكس يعد مؤشرًا على الإصابة بأمراض خطيرة.

ونوه أستاذ أمراض الدواجن، بأن غلي الدواجن بشكل جيد يُعد السلاح الأول للتخلص من البكتيريا المنتشرة فيها، مشيرًا إلى أن الفراخ المسلوقة تظل الخيار الأكثر أمانًا وصحة للمستهلكين.

