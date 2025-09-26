ألبرتو مورافيا، رواياته فضحت المجتمع الغربي ونوبل ترفض ترشحه لجائزتها أكثر من 13 مرة

البرتو مورافيا، كاتب وروائى ايطالى من اشهر كتاب ايطاليا فى القرن العشرين، تحولت أغلب رواياته الى اعمال سينمائية وترجمت رواياته الى مختلف اللغات، أشهر اعماله " زمن اللامبالاة، واحد من أبرز المدافعين عن العالم الثالث، وخصوصًا القضية الفلسطينية، لكنه كان يبتعد عن السياسة، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1990.



ولد البرتومورافيا عام 1907 فى مدينة روما لاتسيو لعائلة من الاثرياء، أبوه فنان تشكيلى يهودى وأمه مسيحية، أصيب بالسل العظمى فى مطلع حياته فلزم الفراش زمنا طويلا حتى اضطر للاقامة فى أحد المصحات، وتأخر عن دراسته فلم يجد أمامه سوى القراءة، تعلم الانجليزية والفرنسية منذ صغره،

كثرة التنقل والترحال



كتب البرتو مورافيا اول اعماله الشعرية التى نشرها تحت عنوان " 18 قصيدة " وكان عمره 13 عاما، كما نشر مجموعة من قصصه القصيرة عام 1929، وترجمت اغلب اعماله الى عدة لغات اجنبية وتحولت معظم رواياته الى افلام سينمائية نالت شهرة عالمية، وكان كثير التنقل والترحال فسافر الى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعنها كتب رواياته منها " الى اى قبيلة تنتمى ".

الكاتب الايطالى البرتومورافيا

تميزت اعمال البرتو مورافيا الادبية بالواقعية التى تنفذ الى اعماق النفس البشرية والبساطة فى التعبير ومن اشهر رواياته: زمن اللامبالاة وهى روايته الاولى وتناول فيها الفلسفة الوجودية التى انتقد فيها الفساد الاخلاقى فى ايطاليا، وكتبها وهو فى الثانية والعشرين، دولاب الحظ ونشرها عام 1939، الاحتفار التى تصور الحياة الاجتماعية من خلال زوجين تعيسين، امرأة من روما التى هاجم فيها الطبقة المتوسطة،

روايات تعتمد على الجنس



أما رواية السأم لـ ألبرتو مورافيا وهى الرواية التى حصلت على جائزة فيارجيو وهى اكبر جائزة ادبية ايطالية، الى جانب روايات تعتمد على الجنس منها:أنا وهو التى تعالج قضية صراع الانسان مع نفسه " مع الأنا "، المرهقون، الفردوس، العصيان، حكايات من روما، المرأتان الذى تحول الى فيلم وقامت ببطولته صوفيا لورين، دولاب الحظ وغيرها.

البرتومورافيا مع احد مخرجى اعماله التى انتجتها السينما

بالرغم من شهرة وشعبية البرتو مورافيا على مستوى العالم الا ان رفض ترشحه لجائزة نوبل اكثر من 13 مره بالرغم من قيام جهات ادبية عديدة بترشحه حيث اتهمه البعض بانه كاتبا لا يملك الوضوح فى أعماله ووصفه النقاد بالمخادع وتلخص رأيهم فيه بانه ليس الكاتب الذى تعتقده.



الحياة الجميلة فى روما



أمضى البرتو مورافيا آخر سنوات حياته يناضل من اجل البيئة والحب وضد انتشار السلاح النووى، ومن مؤلفاته: الطموحات الخائبة، تربيع الاقنعة، الحياة الجميلة فى روما.

فلسفة الحكم على الناس



لـ ألبرتو مورافيا فلسفة فى الحكم على الناس فيقول: يجب ان نحكم على الناس خلال زمن الحرب وليس خلال السلام، أي ليس عندما يسود القانون واحترام الآخرين والخوف من الله، بل عندما لا تكون هذه الامور موجودة، فيتصرف كل شخص على هواه، وكما تملي عليه طبيعته، دون ايّ ضابط أو مراعاة لاي شيء.

رحيل فى حمام بيته

فى مثل هذا اليوم 26 سبتمبر 1990 عثر على البيرتو مورافيا ميتا فى حمام بيته بروما لتنتهى مسيرة اديب عاش 83 عاما فضح خلالها مظاهر النفاق الاجتماعي وكشف عن بؤس إنسان القرن العشرين وسقوطه الأخلاقي، ونشر له بعد وفاته ديوان شعري، جمع فيه قصائد كتبها في السبيعينات، ساعدت في نشرها الأديبة ألساندرا أجراندليس.



