انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في الساحل

أمرت نيابة الساحل بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق بأحد العقارات في منطقة الساحل بالقاهرة، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في حي الساحل بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنطقة المجاورة.



وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق أسفر عن تفحم جميع محتويات الشقة السكنية ولم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران.

ورجحت التحقيقات أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

