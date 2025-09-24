استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه
تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي، اليوم، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.
سعر الأرز اليوم
سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم في الأسواق 13,000 جنيه.
سعر طن أرز شعير عريض طن 16,000 جنيه.
سعر الأرز الأبيض
أرز أبيض رفيع طن 20,300 جنيه
أرز أبيض عريض طن 25,800 جنيه
