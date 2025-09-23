الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي، اليوم، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي. 

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 

 

سجل سعر  طن الأرز  الشعير رفيع الحبة اليوم في الأسواق 13,000 جنيه.
 

 سعر طن أرز شعير عريض طن 16,000 جنيه

سعر الأرز  الأبيض 


أرز أبيض رفيع طن 20,300 جنيه


أرز أبيض عريض طن 25,800 جنيه

 

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

