أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي، اليوم، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.

سعر الأرز اليوم الثلاثاء

سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم في الأسواق 13,000 جنيه.



سعر طن أرز شعير عريض طن 16,000 جنيه

سعر الأرز الأبيض



أرز أبيض رفيع طن 20,300 جنيه



أرز أبيض عريض طن 25,800 جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.