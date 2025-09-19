السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما ارتفعت أسعار لتر زيت العباد والذرة ارتفاعات تراوحت بين 4 جنيهات و9 جنيهات، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الزيت اليوم، فيتو</strong>
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 51 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 51500 جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 55 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 56 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 68 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 66 ألف جنيه.
<strong>أسعار الزيت اليوم، فيتو</strong>
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 98 جنيها، بارتفاع 9 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 92 إلى 106 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 99 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 98 جنيهًا إلى 100 جنيه للتر.

<strong>أسعار الزيت اليوم، فيتو</strong>
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 116 جنيها، بارتفاع 8.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 101 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 114 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 110 إلى 120 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة سعر زجاجة الزيت اليوم أسعار زجاجة الزيت اليوم زجاجة الزيت بكام سعر زجاجة زيت سعر لتر الزيت أسعار لتر الزيت بكام الزيت

الأكثر قراءة

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

صراع منذ الحقبة العثمانية، قصة لوح سلوان مفجر الغضب بين نتنياهو وأردوغان

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

القادسية يفوز على الخليج بثنائية في الدوري السعودي

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

العب ناشف شوية، مشادة بين على ماهر وحسين السيد بعد مباراة الأهلي وسيراميكا

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشوك في المنام وعلاقتها بالصبر في مواجهة المواقف الصعبة

25 حديثا عن فضل الرباط في ثغر من ثغور المسلمين

ما سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads