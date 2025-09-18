مجلس الدفاع الخليجي المشترك يكثف جاهزيته بخطط محدثة ومنظومة إنذار مبكر

أعلن مجلس الدفاع الخليجي المشترك عن جملة من القرارات لتعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس، شملت تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية ولجنة العمليات والتدريب.

وأوضح المجلس أنه سيتم تنفيذ تمارين بين مراكز العمليات الجوية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما يعزز مستوى التنسيق والجاهزية.

كما تقرر تسريع أعمال تطوير منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة وحماية أمن دول الخليج.

