الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي، اليوم، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.  

ويأتي هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

سعر الأرز اليوم في الأسواق

- تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الشعير العريض بين 17.5 و18 جنيها للكيلو.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 15500- 16000 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة

- سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح ما بين 16500 و17000 جنيه.

سعر الأرز الأبيض

- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 و26 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

معدلات أسعار الأرز مازالت مستقرة بعد التراجع الأخير للطن

 ووفقا لتصريحات  رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأرز ويأتي ذلك نتيجة الانخفاضات العالمية لأسعار الأرز، فضلا عن توافر الإنتاجية وبحسب آلية العرض والطلب فزيادة كمية الأرز عن الطلب أدى لاستقراره.

وقال  أن معدلات أسعار الأرز مازالت مستقرة بعد التراجع الأخير للطن، حيث تراجع طن الشعير بقيمة 1000 جنيه ليصل لمعدلات 16 ألف جنيه، متوقعا استقرار الأرز وباقي السلع المحلية في ظل جهود الدولة لخفض أسعار السلع الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الأرز الأبيض الأرز سعر الأرز اليوم الاثنين

الأكثر قراءة

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

ترامب يعلن تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ثانية ضد أهداف في فنزويلا

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

لوقف العدوان الإسرائيلي، أقوى تحذيرات السيسي لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا وقطر والأردن والسعودية

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وأخبار مفرحة قريبا

الجامع الأزهر: مسئولية الحفاظ على البيئة تبدأ من الفرد وتصرفاته اليومية

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads