واعظة بالأزهر تكشف الطريقة المثلى للتعامل مع الزوج البخيل (فيديو)

أكدت حنان عمران، واعظة بالأزهر الشريف، أن البخل من الصفات المذمومة التي نهى عنها الإسلام، لما له من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع.

وقالت، خلال حلقة برنامج "بيوتنا"، المذاع على قناة الناس، إن شكوى بعض الزوجات من بخل أزواجهن باتت متكررة، حيث تعاني الزوجة والأبناء من الحرمان رغم توفر المال، وهو ما يترك فجوة عاطفية ونفسية كبيرة داخل البيت.

عمران: الإسلام حث على التوسط في الإنفاق

وأوضحت أن الإسلام حث على التوسط في الإنفاق، مستشهدة بقول الله تعالى: "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا"، مشيرة إلى أن الاعتدال هو سمة المسلم السوي.

وأضافت أن التعامل مع الزوج البخيل يبدأ بفهم خلفياته النفسية والتربوية، فقد تكون نشأته سببًا في سلوكه الحالي، مع ضرورة استشارة متخصص نفسي عند الحاجة، وإرسال رسائل طمأنة للزوج بأن الإنفاق يتم في حدود الضروريات.

وأشارت إلى أن الشريعة أجازت للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها بالمعروف عند الحاجة، مستشهدة بحديث النبي ﷺ للسيدة هند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

وخاطبت عمران الأزواج قائلة: "الله أعطاك المال ليكون نعمة وراحة لأهلك، وليس نقمة ومعاناة لهم"، مذكّرة بقول النبي ﷺ: "وأفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله".

البخل يورث آثارًا نفسية سلبية على الأبناء وقد يدفعهم إلى الحقد أو سلوكيات خاطئة

وقالت إن البخل يورث آثارًا نفسية سلبية على الأبناء وقد يدفعهم إلى الحقد أو سلوكيات خاطئة، داعية الأزواج إلى التدرّب على التخلص من هذه الصفة وجعل دعاء النبي ﷺ: "اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل" وردًا يوميًا، حتى يتحقق لهم الفلاح كما قال الله تعالى: "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".

