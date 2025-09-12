الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة يعلن استعادة مصر لريادتها العالمية في مجال الخيول

وزير الزراعة، فيتو
وزير الزراعة، فيتو
ads

 كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إنجازين متتاليين يعززان ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر البيطرية والعلمية، حيث تم إعادة اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لملف خلو مصر من مرض "الدورين" الذي يصيب الخيول، فضلا عن تحقيق معهد بحوث الصحة الحيوانية المركز الأول عالميًا للمرة الثامنة على التوالي في تشخيص أمراض الخيول، الأمر الذي يعد قفزة نوعية تعزز في مكانة مصر الدولية بقطاع الخيل.


 

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر لاستعادة دورها الريادي في هذا المجال، ويعزز من فرص تصدير الخيول المصرية الأصيلة إلى مختلف دول العالم، لافتا إلى ان الإنجازان معًا يشكلان ركيزة أساسية لعودة مصر بقوة إلى سوق الخيل العالمي.

وأوضح وزير الزراعة أن الاعتماد من WOAH يمهد الطريق أمام تصدير الخيول المصرية إلى الأسواق الدولية، كما يؤكد المركز الأول عالميًا في الأبحاث على أن مصر ليست فقط خالية من الأمراض، بل تمتلك أيضًا القدرات العلمية المتقدمة لضمان سلامة وسلامة سلالاتها، مبينا أن  هذا التناغم بين الجهود البيطرية والبحثية يعكس رؤية متكاملة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز مكانة مصر في صناعة الخيل وتراثها الأصيل.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أعلنت رسميًا عن إعادة اعتماد ملف خلو مصر من مرض "الدورين"، والذي يعد مرض وبائي خطير يهدد صناعة الخيل العالمية، مشيرا إلى ان الاعتماد الجديد، الذي يأتي بعد مراجعة شاملة وتحديث للملف المصري، يُعد شهادة دولية على قوة وكفاءة الأنظمة البيطرية في البلاد، ويعكس الالتزام الكبير بالمعايير الصحية العالمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مواصلة الهيئة تنفيذ برامج وقائية ومراقبة صارمة لضمان سلامة الثروة الحيوانية، مما يدعم تنشيط حركة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات.

فيما أشارت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إلى أن تحقيق المعهد يعد إنجازًا علميًا غير مسبوق بحصول وحدة بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية على المركز الأول عالميًا في اختبار الكفاءة الدولي الذي تنظمه الجمعية العالمية لوراثة الحيوان (ISAG)، لافتة إلى أن هذا التفوق هو الثامن على التوالي، مما يؤكد تفوق الكوادر البحثية المصرية وقدرتها على تحقيق الريادة العالمية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضحت عيد أن هذا الاختبار يستخدم لتقييم كفاءة المعامل البحثية في فحوصات الحمض النووي للخيول، والتي تُستخدم لتحديد نسبها وتوثيق، معربة عن فخرها بهذا الإنجاز، والذي يعكس التزام المعهد بأعلى المعايير العالمية في الأداء البحثي، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الصحة الحيوانية، خاصة وأن هذا النجاح يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع كبرى المراكز البحثية العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صناعة الخيل الزراعة واستصلاح الاراضي زراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وزير الزراعة معهد بحوث الصحة الحيوانية وزير الزراعة مجال الصحة

مواد متعلقة

منح الضبطية القضائية لرئيس سلامة الغذاء و30 من مفتشي الهيئة

سلامة الغذاء تبحث التعاون مع جوميا مصر لتشديد الرقابة على المكملات الغذائية

وزير الري يتابع أعمال تطوير برامج الرصد والمراقبة والتشغيل بالسد العالي

وزير الزراعة: التعاونيات لا تهتم إلا بشيكارة السماد المدعم والدولة لديها رؤية لتطويرها

نقيب الفلاحين: تأخر صرف الأسمدة تسبب في تكدس المزارعين أمام الجمعيات

الزراعة: ضبط 12.5 طن أعلاف مجهولة المصدر بدمياط

الزراعة في عيد الفلاح: ندعم المزارعين ونسعى لتطوير الخدمات.. 15 ألف حقل إرشادي خلال عام للتوعية بالنظم الحديثة وارتفاع الصادرات الزراعية إلى 7 ملايين طن

مصر تستعرض قدراتها للتحول إلى مركز دولي لتداول تقاوي البطاطس المعتمدة في هولندا

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads