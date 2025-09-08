أول تعليق من ضحايا مطاردة الواحات على حكم حبس المتهمين (فيديو)

أعلنت رنا إبراهيم إحدى ضحايا مطاردة الفتيات على طريق الواحات، رفضها التام لأى محاولات صلح مع المتهمين، معبرة عن سعادتها بالحكم الذى صدر اليوم ضد المتهمين.



وقالت فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أشكر القضاء المصري لأنه جاب حقنا وأشكر كل من دعمني ووقف بجانبنا".



وأكدت: "الشعب المصري كله كان داعم لنا، بعد الحادث"، موضحة: "حفلة تخرجي من الجامعة كانت يوم 21 أغسطس والحادث كان يوم 13 من نفس الشهر فطلبت من صديقتي الحضور معي لشراء فستان لحضور حفلة التخرج، وأثناء سفرنا جلسنا لتناول القهوة، ففوجئنا بالمتهمين".



وأضافت: "دولتنا آمنة وبلد آمن، وليس معنى أن احنا مسافرين فى الصباح الباكر أن نتعرض لما تعرضنا له يوم الحادث".



الحكم

وكانت محكمة أكتوبر قد قضت، بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات؛ بالحبس 4 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة إصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمدهم مضايقتهن.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية

ووجه للمتهمين تهمة تعريض المجني عليهما رنا إبراهيم ونزال يوسف للخطر، وكان ذلك بالطريق العام، وذلك حال ملاحقة وتتبع المجني عليهما، والتسبب خطأ في إصابة المجني عليهما مستخدمين السيارات المضبوطة والتسبب في الاصطدام بسيارة نقل ما أحدث بهما الإصابات المثبتة بالتقارير الطبية.

