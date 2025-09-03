الأربعاء 03 سبتمبر 2025
اقتصاد

سندات الصندوق السيادي التركي تجذب طلبات بـ10 مليارات دولار

الليرة التركية
جمع الصندوق السيادي التركي (TWF) مليار دولار من خلال إصدار سندات على شريحتين اجتذبتا طلبات اكتتاب قاربت 10 مليارات دولار، رغم بحثه تأجيل العملية بسبب التوترات السياسية.

السيادي التركي يبيع سندات دولارية 

الصندوق باع سندات دولارية لأجل 5 سنوات و10 سنوات بعوائد بلغت 7% و7.75% على التوالي، منخفضة من التوجيهات الأولية البالغة 7.625% و8.375%، مع تجاوز الطلب المعروض بعشرة أضعاف.

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فقد أجرى الصندوق محادثات مع البنوك صباح الأربعاء لبحث تأجيل الإصدار، لكنه قرر المضي قدمًا بالطرح. ورفض صندوق الثروة التركي التعليق على الموضوع.

ضغوط على الليرة

أصدرت محكمة في إسطنبول يوم الثلاثاء قرارًا بعزل كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري المعارض في المدينة واستبدالهم بمجلس أمناء.

أثار الحكم قلق المستثمرين قبيل جلسة قضائية مرتقبة في 15 سبتمبر بشأن مستقبل قيادة الحزب، والتي قد تؤدي أيضًا إلى إقالة رئيس الحزب أوزغور أوزيل وكبار مساعديه.

تراجع التضخم في تركيا إلى 33% خلال أغسطس

بن غفير يصف تركيا بعد قطع علاقاتها مع إسرائيل: تعادل حماس

وفي محاولة لاحتواء موجة بيع الليرة، قام المقرضون الحكوميون في تركيا ببيع ما يُقدّر بنحو 5 مليارات دولار يومي الثلاثاء والأربعاء لدعم العملة المحلية.

