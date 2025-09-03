سندات الصندوق السيادي التركي تجذب طلبات بـ10 مليارات دولار

جمع الصندوق السيادي التركي (TWF) مليار دولار من خلال إصدار سندات على شريحتين اجتذبتا طلبات اكتتاب قاربت 10 مليارات دولار، رغم بحثه تأجيل العملية بسبب التوترات السياسية.

السيادي التركي يبيع سندات دولارية

الصندوق باع سندات دولارية لأجل 5 سنوات و10 سنوات بعوائد بلغت 7% و7.75% على التوالي، منخفضة من التوجيهات الأولية البالغة 7.625% و8.375%، مع تجاوز الطلب المعروض بعشرة أضعاف.

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فقد أجرى الصندوق محادثات مع البنوك صباح الأربعاء لبحث تأجيل الإصدار، لكنه قرر المضي قدمًا بالطرح. ورفض صندوق الثروة التركي التعليق على الموضوع.

ضغوط على الليرة

أصدرت محكمة في إسطنبول يوم الثلاثاء قرارًا بعزل كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري المعارض في المدينة واستبدالهم بمجلس أمناء.

أثار الحكم قلق المستثمرين قبيل جلسة قضائية مرتقبة في 15 سبتمبر بشأن مستقبل قيادة الحزب، والتي قد تؤدي أيضًا إلى إقالة رئيس الحزب أوزغور أوزيل وكبار مساعديه.

وفي محاولة لاحتواء موجة بيع الليرة، قام المقرضون الحكوميون في تركيا ببيع ما يُقدّر بنحو 5 مليارات دولار يومي الثلاثاء والأربعاء لدعم العملة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.