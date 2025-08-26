جنود الاحتلال يصادرون أموالًا من محل صرافة في رام الله (فيديو)

عرضت قناة “الحدث” لقطات مصورة ترصد اقتحام قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، ومصادرة مبالغ مالية من محل العجولي للصرافة.

الاحتلال الإسرائيلي يصادر أموالا فلسطينية

وذكر شهود عيان أن الجنود داهموا المكان بشكل مفاجئ، وصادروا الأموال بدعوى ارتباطها بـ"أنشطة غير قانونية"، قبل أن ينسحبوا من المنطقة وسط حالة من التوتر والاستنفار الأمني.

شاهد الفيديو من هنا.

حملة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

ويأتي هذا الاقتحام في إطار حملة عسكرية إسرائيلية متواصلة بالضفة الغربية، تشمل مداهمات واعتقالات ومصادرة ممتلكات، في ظل تصاعد المواجهات الشعبية والاحتجاجات على الحرب في غزة.

وأعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها واستهجانها البالغ لإقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام مدينة رام الله واستهداف وإصابة المدنيين الفلسطينيين في تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية

وشددت مصر على أن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها واعاقتها لكافة فرص السلام فى الاقليم.

وحذرت مصر مجددا من العواقب الخطيرة للغطرسة الإسرائيلية التي تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.

