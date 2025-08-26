الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جنود الاحتلال يصادرون أموالًا من محل صرافة في رام الله (فيديو)

جنود إسرائيليون يسرقون
جنود إسرائيليون يسرقون أموالا فلسطينية، فيتو

عرضت قناة “الحدث” لقطات مصورة ترصد اقتحام قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، ومصادرة مبالغ مالية من محل العجولي للصرافة.

 

الاحتلال الإسرائيلي يصادر أموالا فلسطينية 

وذكر شهود عيان أن الجنود داهموا المكان بشكل مفاجئ، وصادروا الأموال بدعوى ارتباطها بـ"أنشطة غير قانونية"، قبل أن ينسحبوا من المنطقة وسط حالة من التوتر والاستنفار الأمني.

شاهد الفيديو من  هنا.

حملة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

ويأتي هذا الاقتحام في إطار حملة عسكرية إسرائيلية متواصلة بالضفة الغربية، تشمل مداهمات واعتقالات ومصادرة ممتلكات، في ظل تصاعد المواجهات الشعبية والاحتجاجات على الحرب في غزة.

وأعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها واستهجانها البالغ لإقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام مدينة رام الله واستهداف وإصابة المدنيين الفلسطينيين في تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

 

السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية

وشددت مصر على أن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها واعاقتها لكافة فرص السلام فى الاقليم.

وحذرت مصر مجددا من العواقب الخطيرة للغطرسة الإسرائيلية التي تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنود إسرائيليون رام الله الضفة الغربية محل العجولي للصرافة حملة عسكرية إسرائيلية غزة

مواد متعلقة

58 إصابة حصيلة اقتحام جيش الاحتلال لـ رام الله والبيرة

مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads