نهر النيل والأمن المائى أبرزها، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوغندية بالاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصالح الأفريقية المشتركة

.ومن المقرر أن تشهد المباحثات الارتقاء بالعلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين فضلا عن تطورات العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين فضلًا عن المصالح الأفريقية المشتركة.

تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فضلا عن تناول الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

ملف المياه

ومن المقرر أن يتصدر ملف المياه المباحثات وتعزيز التكامل الإقليمى والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة خاصة فى مجالى نهر النيل والأمن المائى وضرورة إحترام القانون الدولى فى نهر النيل أساس التعاون الإيجابى لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.