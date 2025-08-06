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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب منفتح على لقاء بوتين وزيلينسكي

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

 

لقاء بوتين وويتكوف بشأن أوكرانيا جاء مفيدا وبناء

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أجرى اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقد تم إحراز تقدم كبير.

وأضاف ترامب: أطلعت بعض حلفائنا الأوروبيين على المستجدات ونحن متفقون على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي: سنعمل على تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

أكد الكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات بناءة مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو بحثا خلالها النزاع في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع دام 3 ساعات.

وقال مستشار بوتين، يوري أوشاكوف، للصحفيين إن "محادثات مفيدة جدا وبناءة" جرب مع ويتكوف، مضيفا أنه تم بحث أوكرانيا والتعاون الاستراتيجي الروسي-الأمريكي.

ووفق صحيفة كوميرسانت الروسية فقد أكد أوشاكوف أن بوتين نقل خلال اللقاء مع ويتكوف إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب "بعض الرسائل بشأن الملف الأوكراني".

وقال أوشاكوف: "من جانبنا، تم نقل بعض الإشارات، وخاصة فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وقد تلقينا إشارات مقابلة من الرئيس ترامب".

 

مهلة ترامب لتوصل روسيا إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا

ويأتي اللقاء بين بوتين وويتكوف في موسكو قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب لتوصل روسيا إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وإلا قد تواجه عقوبات اقتصادية قاسية قد تتعرض لها أيضا دول تشتري النفط الروسي.

ولم تسفر المفاوضات عن أي تقدم في إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتنتهي المهلة المحددة التي وضعها ترامب لبوتين بعد غد الجمعة. 

وأعرب ترامب عن إحباطه المتزايد إزاء بوتين على خلفية تصعيد روسيا للضربات على المناطق المدنية في أوكرانيا، التي تهدف إلى تقويض الروح المعنوية ورغبة الشعب في الحرب. ووقعت الضربات المكثفة رغم أن ترامب حث الرئيس الروسي في الشهور الماضية على تخفيف الضغط.

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