أشرف زكي: تشكيل لجنة لرصد انتهاكات حقوق الفنانين

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تشكيل لجنة خاصة داخل النقابة لرصد أي مخالفات أو انتهاكات لحقوق الفنانين، في ظل الاستخدام الكبير للذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة.

لجنة لرصد الانتهاكات والمخالفات لحقوق الفنانين

وقال زكي خلال مداخلته مع برنامج "الستات" على قناة "النهار"، إن اللجنة تتابع أي استخدام غير قانوني لصور أو أصوات للفنانين، سواء في فيديوهات مزيفة أو محتوى يهدف لتشويه صورتهم، وأن أي فنان يتعرض لأي نوع من الإساءة أو الاستخدام غير المصرح به لصوره أو صوته يتواصل بشكل سريع مع النقابة.

كما أكد أشرف زكي أن النقابة حريصة على التعامل بجدية مع التطورات التكنولوجية وتحمي أعضاءها من أي استغلال غير قانوني من خلال لجنة الرصد، واللجنة القضائية التي شكلتها النقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.