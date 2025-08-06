الزراعة: حملات تفتيش على مخازن الأعلاف وخاماتها بأنحاء الجمهورية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تشكيل 35 لجنة تضم ممثلين من جهات مختلفة للمرور على جميع المحافظات، وشن حملات تفتيش على مخازن الأعلاف وخاماتها، بالتزامن في جميع مراكز الجمهورية، لمنع أي تخزين أو حجب أو منع للبيع بهدف احتكار وزيادة أسعار الأعلاف أو خاماتها.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن تلك الحملات جاءت بناء على تعليمات مباشرة من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة حالة السوق، فور الزيادة غير المبررة في أسعار بعض خامات تصنيع الأعلاف، بهدف مواجهة أي ممارسات احتكارية وضمان توافر الأعلاف بجودة عالية وأسعار مناسبة.



وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن تلك الحملات امتدت لتشمل السيارات الخاصة بنقل وتداول الأعلاف وخاماتها، كما تم سحب عينات وإجراء التحليلات المعملية اللازمة للتأكد من صحة الأعلاف وخاماتها المتداولة في الأسواق.



وأشار سليمان إلى أن هذه الحملات شارك فيها ممثلون من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومباحث التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى مديريات الزراعة والتموين المختصة، لمنع أي تخزين أو حجب أو منع للبيع بهدف الاحتكار وزيادة الأسعار.

وأوضح أن تلك اللجان بدأت بالفعل بشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها في مختلف محافظات الجمهورية، كما امتدت تلك الحملات لتشمل السيارات الخاصة بنقل وتداول الأعلاف وخاماتها، حيث تم سحب عينات وإجراء التحليلات المعملية اللازمة للتأكد من صحة الأعلاف وخاماتها المتداولة في الأسواق.



وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين والمخالفات فورًا وتحويلها إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، خاصة في ظل الزيادة الحالية في إنتاج اللحوم والدواجن، والتي تتطلب توفيرًا مستمرًا للأعلاف عالية الجودة بأسعار تنافسية بعيدًا عن الاستغلال والاحتكار، وخاصة أن الدولة المصرية وفرت كافة العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد جميع خامات وإضافات الأعلاف التي تفي بحاجة السوق المحلي، كما أن خامات الأعلاف الواردة إلى البلاد والمنتجة محليًا تفي بمتطلبات السوق ولم يكن هناك أي عجز في الخامات أو زيادة في أسعارها.



وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرارية هذه الحملات التفتيشية المكثفة على مخازن الأعلاف وخاماتها، لتشمل جميع مراحل التداول، وذلك بصفة دورية وغير معلنة لضمان ضبط أي محاولات للتلاعب بالأسعار، كما أهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمربين والمستهلكين الإبلاغ الفوري عن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار الأعلاف، مؤكدةً على تضافر جهود جميع الجهات المعنية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وضمان استقرار الأسواق وتوافر الأعلاف بجودة وسعر عادلين، بما يدعم الأمن الغذائي.

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