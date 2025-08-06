بالأرقام، الحصر العددي لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الدقهلية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الدقهلية الحصر العددي للمرشحين في الانتخابات.

الحصر العددي لمرشحي مجلس الشيوخ في الدقهلية



وجاءت الأرقام كما يلي:

جمال عبد الظاهر 662790 صوتا

وطارق عبد الهادي 656210 أصوات

ومحمد عبد المعطي 644696 صوتا

وأحمد الهواري 597104 أصوات

محمد علي 590236 صوتا

وإياد صالح 563340 صوتا

و القصبى جبر 45403 أصوات

وعبد الرحمن الشهاوى 62728 صوتا

و مدحت الفيومى 48475 صوتا

محمد حامد فهيم 41504 أصوات

و غادة البرى 48334 صوتا

و عبده عبد الحليم 40462 صوتا

و أحمد بسيونى 44624 صوتا

و مصطفى حطب 39494 صوتا

و سمير الزناتى 56740 صوتا

و أحمد طايل 35622 صوتا وعماد فكرى 37264 صوتا

وأحمد مجدى 49863 صوتا

ورضا محمد 38585 صوت

وفاطمة الصياد 50805 أصوات

ومحمد على شريف 23972

والسيد السيد محمد 46177 صوتا

فيما حصلت القائمة الوطنية على 763646 صوتا بالدقهلية

وكانت إحدى مرشحات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي، سقطت مغشيا عليها داخل اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية بالصالة المغطاة في استاد المنصورة، وذلك أثناء انتظار الجميع إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في المحافظة.

جاء ذلك خلال انتظار المرشحين ومندوبيهم لإعلان نتيجة الحصار العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان لحظة فرز صناديق الاقتراع لمجلس الشيوخ داخل لجنة مدرسة ابن لقمان في المنصورة.











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