رئيس الوزراء: مصر في مأمن من أزمات الغاز وهذا مصير سفن التغويز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر في مأمن من أي أزمات مفاجئة تتعلق بتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بفضل وجود سفن التغويز كحل مؤقت يُستخدم لحين عودة الإنتاج المحلي إلى معدلاته الطبيعية.

وقال مدبولي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "سفن التغويز تمثل إجراءً احترازيًا مؤقتًا وفعالًا، لحين استعادة الإنتاج الكامل من حقول الغاز المصرية، والتي لا تلبّي فقط احتياجاتنا المحلية، بل تُعد قادرة على الزيادة مستقبلًا".

وأوضح رئيس الوزراء أن قدرة مصر على الاستقرار في تأمين الغاز تعززت بعد استئناف أعمال الاستكشاف والحفر من قبل الشركات الأجنبية، خاصة بعد قيام الدولة بسداد الفواتير الشهرية والمستحقات المتأخرة، ما أعاد الثقة للشركاء الدوليين وسرّع من وتيرة العمل.

وأضاف مدبولي: "طالما لدينا رؤية واضحة، أصبح بإمكاننا طرح مناقصات مبكرًا للحصول على شحنات الغاز بأسعار مناسبة وشروط ميسرة للعام المقبل".

وأشار إلى أن الدولة باتت تملك القدرة على التعاقد لتأمين الغاز لثلاث سنوات مقبلة، مؤكدًا أن هناك منظومة تشغيل واضحة، ولم تصل البلاد حتى الآن إلى الحد الأقصى لاستخدام سفن التغويز، على الرغم من ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته قائلًا: "نتمنى فقط ألا تصل درجات الحرارة إلى مستويات استثنائية جدًا، لأنه حتى في ظل ارتفاعها الحالي، ما زلنا ضمن النطاق الآمن، ولدينا بدائل وخطط جاهزة".



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