الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تطبيق "الإدارة الإلكترونية للاحتياجات"

رئيس جامعة جنوب الوادي,
رئيس جامعة جنوب الوادي, فيتو

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق النظام الإلكتروني لإدارة الاحتياجات داخل الجامعة، وذلك بحضور طروب طلبة أمين الجامعة، عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والمشرف على التطبيق، محمود بشير مدير عام الاحتياجات، وحسني مبارك مدير المشتريات، وذلك في إطار سعي جامعة جنوب الوادي نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

نظام رقمي متكامل بقنا

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية لتفعيل المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى رصد وتحديد احتياجات مختلف وحدات الجامعة بما في ذلك الكليات والإدارات والقطاعات الخدمية، وذلك عبر نظام رقمي متكامل يتيح جمع وتحليل البيانات، وترتيب الأولويات، وتسريع الاستجابة للطلبات.

وأكد " عكاوي" أهمية الحوكمة الالكترونية  فى إدارة الاحتياجات حيث تساهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية لتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية، وتحقيق الشفافية في التعامل مع احتياجات جميع منسوبي الجامعة.

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