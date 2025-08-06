رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للمشروعات الهندسية بالجامعة

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق الحوكمة الإلكترونية على كافة المشروعات الهندسية الجارية والمستقبلية والمخطط لها داخل الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، المهندس على فكرى مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس احمد النجار بمركز المعلومات.

تطبيق نظام إلكتروني موحد يتيح المتابعة اللحظية

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أهمية التحول الرقمي في إدارة المشروعات الهندسية من خلال تطبيق نظام إلكتروني موحد يتيح المتابعة اللحظية لجميع مراحل المشروعات من تخطيط وتنفيذ وإشراف بما يضمن تحقيق مبادئ الشفافية والكفاءة، والمساءلة في إدارة الموارد المالية والفنية.

وشدد "عكاوي" على ضرورة الربط بين الإدارة الهندسية والقطاعات المالية والإدارية في الجامعة من خلال منصة رقمية موحدة تُمكّن الجهات المختصة من متابعة معدلات الإنجاز ورصد التحديات الفنية، والتدخل السريع عند الحاجة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات، كما أوصى بتشكيل لجنة فنية مختصة لإعداد خطة متكاملة لتطبيق النظام، تشمل تدريب الكوادر الهندسية والإدارية، وتحديد المعايير الفنية اللازمة للتحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الجامعة للتحول الرقمي الشامل والارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات التعليمية، والتحول نحو الجامعات الذكية.

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