معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة

شهدت جامعة المنصورة انتظامًا كاملًا في استقبال طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم عبر التنسيق الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء 6 أغسطس، وتستمر المرحلة حتى الأحد 10 أغسطس 2025، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026.

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة

وتعمل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، من خلال أربع نقاط رئيسة موزعة بين وحدة الخدمات الإلكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، ومعمليْن بكلية التربية، بإجمالي 150 جهاز حاسوب، جميعها مزوَّدة بخدمة الإنترنت والدعم الفني اللازم.

وتستقبل الفرق المتخصصة الطلابَ وأولياءَ أمورهم لتقديم الدعم والمساعدة الفنية مجانا

وتستقبل الفرق المتخصصة الطلابَ وأولياءَ أمورهم لتقديم الدعم والمساعدة الفنية مجانًا في تسجيل الرغبات، إلى جانب تقديم شرح وافٍ عن البرامج النوعية المتاحة في الكليات المختلفة، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بترتيب الرغبات وشروط القبول.

كما تم تنظيم لجان ميدانية لضبط حركة الدخول والخروج، وتوفير أماكن انتظار مجهزة بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الجو، بالإضافة إلى تخصيص لجنة لاستقبال الطلاب من ذوي الهمم، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم أثناء عملية التنسيق؛ لضمان دمجهم الكامل وتيسير الإجراءات عليهم.

ويستمر مكتب التحويلات المركزي في تقديم خدمات التحويلات الورقية، إلى جانب التعريف بآليات التحويل الإلكتروني والرد على استفسارات الطلاب، وذلك في إطار تسهيل إجراءات الالتحاق بالكليات.

وتواصل معامل الحاسوب الآلي بجامعة المنصورة تقديم الدعم الفني لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة، من خلال فرق عمل مدرَّبة لمساعدتهم على تسجيل الرغبات بشكل سليم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتذليل العقبات التي تواجههم خلال عملية التسجيل.

وتستقبل المعامل الطلاب يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، حتى نهاية المرحلة الثانية، مع استمرار إمكانية التسجيل الذاتي على مدار 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق:

https://tansik.digital.gov.eg

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