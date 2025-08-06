الحكومة تكشف آليات تفعيل قانون الإيجار القديم وموعد تحصيل الأجرة الجديدة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق قانون الإيجار القديم الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطمئنًا المواطنين بأن الإجراءات التنفيذية تسير وفق خطة مدروسة وقبل انتهاء المهلة القانونية.

وقال فوزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "نطمئن الجميع بأن الدولة لن تترك أي أسرة بلا مأوى، ولدينا القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات المطلوبة، ولن يكون هناك انحياز لأي طرف، فهدفنا معالجة مشكلة مزمنة عمرها عقود".

وأوضح الوزير أن القانون دخل حيز التنفيذ رسميًا منذ 5 أغسطس 2025، على أن تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة البالغة 250 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية اعتبارًا من سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن بعض العقود يبدأ تطبيق الأجرة الجديدة بها منذ أغسطس، لحين انتهاء حصر وتقسيم المناطق.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية ستُقسم إلى ثلاث فئات:

-مناطق مميزة

-مناطق متوسطة

-مناطق اقتصادية

ولفت إلي أنه سيصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجان الحصر والتقسيم على مستوى الجمهورية، بحيث يتولى كل محافظ تشكيل لجانه المختصة، وتكون مدة عملها 3 أشهر، قابلة للتمديد 3 أشهر أخرى لإتمام المهام.

وكشف الوزير أن اللجان لا تختص بتحديد القيم الإيجارية، وإنما بحصر وتصنيف المناطق فقط، مؤكدًا وجود ضوابط صارمة لضمان النزاهة، حيث لن يُسمح لأي عضو بلجنة الحصر أن يكون له أقارب من الدرجة الأولى من بين المستأجرين، كما أن اللجان تضم ممثلين عن الجهات المعنية مثل الضرائب، والمساحة، والعقارية، ويرأسها مسؤول حكومي بالمحافظة.

كما أعلن عن إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان لتلقي طلبات الحصول على سكن بديل للأسر المستحقة، بالإضافة إلى إتاحة نماذج ورقية بمكاتب البريد لتسهيل عملية التقديم، مؤكدًا أن تقييم الطلبات سيتم وفق معايير دقيقة وعادلة.

وأوضح أن الوحدات البديلة ستكون متاحة بأنماط متعددة تشمل الإيجار، الإيجار التمليكي، التمليك الكامل

بأنواع مختلفة (سكن اقتصادي – متوسط – مرتفع)، مشيرًا إلى أن هذه الإيجارات تختلف عن الإسكان الاجتماعي، لأنها مرتبطة بقانون الإيجار القديم وتخضع لضوابط الخاصة.

واختتم الوزير حديثه قائلًا:"لا مجال لأي تخوفات، فالقانون واجب النفاذ، والدولة جادة في التنفيذ بما يضمن العدالة والمصداقية والشفافية، ولن يُترك أي مواطن مستحق دون حل."



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