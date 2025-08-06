متفوقا على الكبار، ترتيب مفاجئ لـ عمر مرموش في قائمة الأعلى أجرا بالدوري الإنجليزي

يستعد عمر مرموش مهاجم منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي، لبداية مختلفة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، خاصة مع قرار بيب جوارديولا المدير الفني بالاعتماد على النجم المصري عمر مرموش.

وقبل أيام قليلة من انطلاق الدوري الإنجليزي، اقتحم عمر مرموش قائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي أجرا في الوقت الحالي، على الرغم من مرور 7 أشهر فقط على انضمامه إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

ولعب عمر مرموش مع مانشستر سيتي 25 مباراة تحت قيادة بيب جوارديولا، أحرز خلالها 8 أهداف مع تقديم 3 تمريرات حاسمة.

واحتل عمر مرموش المركز التاسع في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقاضيه راتبًا أسبوعيًا تصل قيمته إلى 295 ألف جنيه إسترليني، بفضل الأداء الجيد الذي قدمه مع آينتراخت فرانكفورت في النصف الأول من موسم 2024-2025، الذي خاض خلاله 26 مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 20 هدفًا، مع تقديم 14 تمريرة حاسمة، مما دفع مانشستر سيتي لتقديم عرض كبير من الناحية المالية بهدف إقناعه بالانضمام إلى صفوفه خلال الشتاء.

وكشف عنها موقع "تريبل فوتبول"، أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يتصدر قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي، حيث يتقاضى مع النادي السماوي راتبًا أسبوعيًا تصل قيمته إلى 525 ألف جنيه إسترليني، ويحل محمد صلاح الذي مدد مؤخرًا تعاقده مع ليفربول المركز الثاني بعدما ارتفع راتبه الأسبوعي إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

وفي المركز الثالث، يظهر البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد براتب أسبوعي يقدر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني، أما المركز الرابع فكان من نصيب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول براتب أسبوعي يقدر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني، ثم رحيم إستيرلينج مهاجم تشيلسي الذي يتقاضى راتبًا تصل قيمته إلى 325 ألف جنيه إسترليني بصورة أسبوعية.

وفي المراكز السادس والسابع والثامن، ظهر برناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز وجاك جريليتش وجميعهم يتقاضون راتبًا أسبوعيََا تصل قيمته إلى 300 ألف جنيه إسترليني، ثم عمر مرموش علمًا أن الألماني كاي هافيرتز يحتل المركز العاشر براتب يقدر بنحو 280 ألف جنيه إسترليني.

ويمتلك اللاعب الدولي المصري عمر مرموش الإمكانيات الفنية التي تؤهله لتقديم موسم مميز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم التحديات التي واجهها في البطولات القارية منذ انتقاله إلى السيتي في الميركاتو الشتوي الماضي.

عمر مرموش ضمن أغلى 10 صفقات هجومية في تاريخ الدوري الإنجليزي

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة ضخمة بلغت 75 مليون يورو، ليُصبح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني خلال النصف الأول من الموسم.

وسرعان ما اندمج عمر مرموش مع منظومة المدرب بيب جوارديولا، ونجح في تقديم لمحات فنية مميزة، توجها بحصوله على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن هدفه الرائع في الجولة 33 من البريميرليج.

عمر مرموش أمام تحدي التسجيل أوروبيا في دوري الأبطال

رغم تألقه في البريميرليج، لم يوفق عمر مرموش في التسجيل على الصعيد القاري والعالمي، حيث لعب 5 مباريات مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، دون أن يتمكن من زيارة الشباك.

في دوري الأبطال، صام مرموش تهديفيًا أمام ريال مدريد ذهابًا وإيابًا، وفي كأس العالم للأندية، لم يسجل أمام الوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي والهلال السعودي.

وبذلك، لم يسجل مرموش أي هدف في البطولات الخارجية بقميص السيتي حتى الآن.

تقرير إنجليزي يشيد بقدرات عمر مرموش

وكشفت شبكة “PlanetFootball” إلى أن عمر مرموش أظهر اندماجًا جيدًا مع أسلوب بيب جوارديولا، ويمتلك مهارات فنية وقدرة على التمركز والمراوغة، إلا أن الموسم المقبل 2025-2026، سيكون الاختبار الحقيقي لقدراته، خصوصًا في حال دخول مانشستر سيتي في صراع قوي على لقب الدوري الإنجليزي والبطولات القارية.

وأكد التقرير أن النجاح في هذا التحدي يتوقف كثيرًا على قدرة مرموش في التعامل مع الضغوط وتقديم الإضافة في اللحظات الحاسمة.

أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

ويفتتح فريق مانشستر سيتي موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة وولفرهامبتون، مساء يوم السبت الموافق 16 أغسطس المقبل.

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