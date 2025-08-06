الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

السيسي: لا نخشى إلا الله.. واللي بيعمل حاجة غلط بيخاف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية: “طب ليه ما بنخافش.. اللي بيعمل حاجه غلط بيخاف.. بيبقي جواه حاجه بتقول له ممكن تتحاسب على دا.. على الأقل في الدنيا وعلى الأكثر في الآخرة، لكن إحنا بفضل الله بنخاف منه هو وبس، لأنه هو شايفنا وخبير وبصير، وبالتالي بنعمله حساب كبير”.

وأضاف الرئيس السيسي: "الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي أصعب وقت في منطقتنا، ولم يستطع أحد هزيمة شعب، مفيش دولة تقدر تهزم شعب.. وأرجو أن تكون الكلمة دي قدام عنينا ونفكر فيها كويس".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقبال الرئيس الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بدأ جولته بأداء صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية، أعقبها لقاء مباشر معهم، حيث أعرب عن تقديره البالغ لقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والدارسات.

وأكد الرئيس لطلبة الاكاديمية أن الأكاديمية لم تعد مصنعًا للرجال فحسب، بل أصبحت منارة لإعداد الرجال والسيدات، وبناء الشخصية المصرية المتزنة القادرة على مواجهة تحديات العصر في مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدورات التي تقدمها الأكاديمية للكوادر المدنية وأهمية برامجها التدريبية والتعليمية في شتى التخصصات.

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