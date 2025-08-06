الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث سير بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بجوار كوبري المخزن بمركز قوص.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بجوار كوبري المخزن بمركز قوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بجوار كوبري المخزن بمركز قوص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا قوص مديرية أمن قنا مركز قوص

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