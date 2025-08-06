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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات السينما أمس، روكي الغلابة في المقدمة والمشروع إكس يتذيل القائمة

روكي الغلابة، فيتو
"روكي الغلابة"، فيتو

مازالت المنافسة مستمرة بين الأفلام السينمائية، التي تتصارع في موسم الصيف الحالي، حيث يعرض بالسينمات حاليًا خمسة أفلام لكبار النجوم، وتصدر فيلم “روكي الغلابة”، إيرادات شباك التذاكر أمس الثلاثاء، حيث حقق 2 مليون جنيه، ليأتي بعده فيلم “الشاطر” لأمير كرارة الذي حقق مليونا و800 ألف جنيه.

أما في المركز الثالث فجاء فيلم “أحمد وأحمد”، لأحمد السقا وأحمد فهمي، الذي حقق نصف مليون جنيه، بينما حقق فيلم “ريستارت” لتامر حسني 62 ألف جنيه.

وجاء فيلم “المشروع إكس”، في ذيل القائمة، حيث حقق 56 ألف جنيه فقط، نظرًا لكونه الفيلم الذي افتتح الموسم السينمائي الصيفي.

أبطال فيلم روكي الغلابة

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة فيلم "روكي الغلابة" نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

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أبطال فيلم روكي الغلابة المشروع اكس أحمد وأحمد فيلم “الشاطر” فيلم “أحمد وأحمد” فيلم “ريستارت”

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