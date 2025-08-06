الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

فحص 100 ألف رأس ماشية خلال شهر ضمن خطط الكشف المبكر عن الأمراض

فحص الماشية، فيتو
فحص الماشية، فيتو

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها للكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، خلال شهر يوليو، وذلك من خلال حملات موسعة شملت جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وحماية الصحة العامة، ضمن خطة وطنية متكاملة للسيطرة على الأمراض المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الإنتاج الحيواني، وضمان سلامة الغذاء، وحماية صحة الإنسان.

وأضاف الأقنص أن تلك الجهود قد أسفرت عن تنفيذ تحصينات وقائية ضد مرض البروسيلا في عدد 13,473 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام بمختلف المحافظات، باستخدام اللقاحات المعتمدة من الجهات المختصة، إضافة الى إجراء اختبارات معملية لعدد 38,816 رأسًا من الأبقار والجاموس للكشف عن مرض السل البقري، ضمن خطة الترصد النشط والمراقبة الدورية لحماية الثروة الحيوانية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم أيضا تنفيذ اختبارات موسعة لعدد 48,915 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز للكشف عن ميكروب البروسيلا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المستمرة التي تنفذها مديريات الطب البيطري.

وأكد الأقنص استمرار هذه الحملات، طوال العام، لتشمل كافة محافظات الجمهورية، للسيطرة على الأمراض المشتركة، ورفع كفاءة الثروة الحيوانية.

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الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حامد الاقنص علاء فاروق وزير الزراعة قطاع الانتاج الحيواني سلامة الغذاء مرض البروسيلا

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