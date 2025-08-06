الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

السيسي: نقدر قيادات الأكاديمية العسكرية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والدارسات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره البالغ لقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والدارسات. 

وأجرى الرئيس السيسي، فجر اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقبال الرئيس الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بدأ جولته بأداء صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

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