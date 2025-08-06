السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقبال الرئيس الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بدأ جولته بأداء صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية.

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