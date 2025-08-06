الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

غرفة السلع السياحية تعلن طرح برامج التدريب عبر المنصة الإلكترونية الوطنية

علي غنيم رئيس غرفة
علي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، فيتو

أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن بدء العمل مع المنصة الإلكترونية الوطنية للتدريب السياحي “EGTAP”، والتي تهدف إلى تطوير الأداء المهني، ورفع كفاءة الأيدي العاملة في القطاع السياحي والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للسائح في كافة المواقع.

المنصة الإلكترونية الوطنية للتدريب السياحي

يأتي ذلك في إطار التعاون بين غرفة محال السلع السياحية ووزارة السياحة والآثار، واتساقا مع توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بشأن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته.

وقال غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة: إن منصة “EGTAP” تعد أحد أهم الأدوات الرقمية الحديثة التي توفر مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة والمجانية، داعيا جميع أعضاء الغرفة إلى سرعة التسجيل على المنصة والاستفادة من المحتوى التدريبي المتميز الذي يواكب أحدث المعايير الدولية في العمل السياحي، ويُسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والميداني للعاملين في القطاع.

تطوير الموارد البشرية بالسياحة

وأكد غنيم على أهمية المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الوطنية الطموحة، مشيرا إلى أن المنصة تمثل نقلة نوعية في آليات تطوير الموارد البشرية بالسياحة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام العاملين للحصول على تدريب متخصص واحترافي دون أعباء مالية.

كما طالب رئيس الغرفة كافة الأعضاء بسرعة موافاة الإدارة بأية ملاحظات أو استفسارات خلال استخدام المنصة، حتى يتسنى رفعها إلى الجهات المعنية بالوزارة والعمل على معالجتها بما يضمن تحسين الأداء وتذليل العقبات أمام المستخدمين.

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