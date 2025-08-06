السيسي يصدق على قانون جديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 78 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركتي بترول للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.

ووفقا للقانون، يرخص لوزير البترول التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ال تى دى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادى السهل بالصحراء الشرقية، وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.



ونشرت الجريدة الرسمية التصديق على القانون في عددها الصادر اليوم.



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