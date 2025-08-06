الأربعاء 06 أغسطس 2025
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انفوجراف

بعد تصريحات تركي آل شيخ.. فنانون مصريون يمكنهم المشاركة في موسم الرياض القادم (إنفوجراف)

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

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موسم الرياض فنانين مصريين الجنسية السعودية محمد هنيدي وليد فايد هاني فرحات خالد عز أنغام تامر عاشور

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انفوجراف

بعد تصريحات تركي آل شيخ.. فنانون مصريون يمكنهم المشاركة في موسم الرياض القادم (إنفوجراف)

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