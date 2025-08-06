الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

السيسي يهنئ قادة بوليفيا وجامايكا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس لويس ألبرتو آرسي كاتاكورا رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة بوليفيا متعددة القوميات بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث أيضًا رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى السير باتريك لينتون الين حاكم عام جامايكا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

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