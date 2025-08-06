السيسي يهنئ قادة بوليفيا وجامايكا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس لويس ألبرتو آرسي كاتاكورا رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة بوليفيا متعددة القوميات بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث أيضًا رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى السير باتريك لينتون الين حاكم عام جامايكا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



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